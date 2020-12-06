Londra derbisinde Tottenham, sahasında Arsenal'i mağlup etti
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Londra derbisinde Tottenham, sahasında Arsenal'i mağlup etti

06.12.2020 21:45 | Son Güncelleme: 06.12.2020 22:21

İngiltere Premier Lig'in 11. haftasındaki Kuzey Londra derbisinde Tottenham, Arsenal'ı 2-0 mağlup etti. Tottenham'ı galibiyete Harry Kane ve Heung-min Son götürdü.

Haftaya lider giren Tottenham, Londra derbisinde puan tablosunun 14. sırasındaki Arsenal'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 13. dakikada Son ve 45+1. dakikada Kane'in kaydettiği gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

ARSENAL DÜŞME HATTINA YAKLAŞTI

Bu skorla Tottenham puanını 24'e çıkararak liderliği Chelsea'den geri alırken, Arsenal 13 puanla düşme hattının yalnızca 3 sıra üzerinde, 15. sırada kaldı.

Öte yandan Premier Lig'de uzun bir aranın ardından seyircili oynanan mücadelede 2 bin taraftar takımlarını destekledi.

Londra derbisinde Tottenham, sahasında Arsenal'i mağlup etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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