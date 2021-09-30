Lokomotiv Plovdiv, Bursaspor'u ziyaret etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lokomotiv Plovdiv, Bursaspor'u ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Lokomotiv Plovdiv, Bursaspor'u ziyaret etti

Lokomotiv Plovdiv Kulübü, Bursaspor'u ziyaret etti.

Lokomotiv Plovdiv Kulübü, Bursaspor'u ziyaret etti. Gerçekleşen toplantıda işbirlikleri için fikir alışverişinde bulunuldu.

Bulgaristan ekibi Lokomotiv Plovdiv Kulübü yetkilileri ve Başkanı Hristo Krusharsky, Bursaspor'u ziyaret etti. Başkan Hayrettin Gülgüler'in hazır bulunduğu ziyarete Lokomotiv Plovdiv Kulübü yönetim kurulu üyeleri ve BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ulusoy katıldı. Yapılan ziyarette iki kulüp arasında yapılabilecek iş birlikleri için fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşme sonunda Başkan Hayrettin Gülgüler, Lokomotiv Plovdiv Kulübü Başkanı Hristo Krusharsky'a forma hediye etti. Krusharsky da Gülgüler'e Lokomotiv Plovdiv forması hediye etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Gülben Ergen Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Umut Meraş Mustafa Denizli Balotelli Fatih Terim Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Lokomotiv Plovdiv, Bursaspor'u ziyaret etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 17:33:58. #1.12#