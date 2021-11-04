Lokomotiv Moskova Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? Şifresiz mi, ücretsiz mi, ücretli mi? GS Lokomotiv Moskova hangi kanalda, saat kaçta?

Lokomotiv Moskova Galatasaray maçını hangi kanal veriyor? GS Lokomotiv Moskova hangi kanalda, saat kaçta? sorularına yanıt aranıyor. NEF Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Schärer yönetecek. Galatasaray, 2 galibiyet 1 beraberlik ile grupta namağlup lider konumda bulunuyor. Aslan, bu maçı da kazanarak 10 puana ulaşmak istiyor. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, 4. hafta mücadelesinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova'yı ağırlayacak. Galatasaray, bu karşılaşmada 3 puan alma gayretinde. Futbol severler karşılaşmaya az bir süre kala Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? gibi sorulara cevap arıyor. Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçına dair tüm detaylar haberimizde

LOKOMOTİV MOSKOVA GALATASARAY MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

GALATASARAY - LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı 4 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI 11'LERİ

Galatasarray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Lokomotiv Moskova (muhtemel): Guilherme, Zhıvoglyadov, Jedvaj, Pablo, Rybus, Beka, Barınov, Rybchınskıy, Anjorın, Zemaletdınov, Kerk

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇININ HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı 4. hafta maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

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