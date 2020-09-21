Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara, ilk maçında kırdığı rekorla tarihe geçti
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Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara, ilk maçında kırdığı rekorla tarihe geçti

Liverpool, Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea'yi 2-0 mağlup ederken Merseyside ekibinin yeni transferi Thiago Alcantara da maçta forma giydi. Tek devre oynayan İspanyol futbolcu ilk maçında rekor kırıp 75 pas yaptı. Bu istatistik, oyuna sonradan giren bir oyuncunun bugüne kadar yaptığı en yüksek pas sayısı olarak tarihe geçti.

21.09.2020 10:50 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:14

Liverpool, Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea ile kozlarını paylaşırken yeni transfer Thiago Alcantara da sahne aldı.

Yeni takımında ilk kez oyuna giren futbolcu, Premier Lig rekorlarını alt üst etti. Takımının 2-0 kazandığı maçta bir devre forma giyen İspanyol, maç boyunca oynayan tüm Chelsea oyuncularından daha çok başarılı pas yaptı. 29 yaşındaki oyuncunun yüzde 90.5 isabetle gerçekleştirdiği 75 pas, oyuna sonradan giren bir oyuncunun bugüne kadar yaptığı en yüksek pas sayısı olarak tarihe geçti.

30 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Bundesliga'yı Bayern ile 7 kere kazanan ve geçen ay ikinci kez Devler Ligi kupasını da başarılarına ekleyen 29 yaşındaki Thiago, onun çapında bir oyuncu için makul kabul edilen bir fiyata, 30 milyon euroya transfer edildi.

Liverpool'un yeni transferi Thiago Alcantara, ilk maçında kırdığı rekorla tarihe geçti

Kaynak: Haberler.com

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