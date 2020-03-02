Liverpool'un West Ham Galibiyetinin Perde Arkası

02.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:21

2019-20 Premier Lig sezonunun 27. haftasında lider Liverpool, Anfield Road'da West Ham United'i ağırladı. Maçın ikinci yarısında 2-1 geriye düşen Liverpool, Salah ve Mane'nin golleriyle maçı çevirmesini bildi. İşte maçın öncesi ve sonrasıyla en özel görüntüleri..