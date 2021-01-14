Liverpool'un Ölümcül İleri Üçlüsü
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Liverpool'un Ölümcül İleri Üçlüsü

14.01.2021 13:14 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:18

Liverpool'un ileri üçlüsü Mohamed Salah, Sadio Mane ve Roberto Firmino Liverpool'u başarıdan başarıya taşıdı. Bu ölümcül hücum hattına Diogo Jota'nın da katılmasıyla Liverpool'un ileri üçlüsü ligi ve Avrupa'yı daha uzun sürece domine edecek gibi gözüküyor.

Liverpool'un ileri üçlüsü Mohamed Salah, Sadio Mane ve Roberto Firmino Liverpool'u başarıdan başarıya taşıdı. Bu ölümcül hücum hattına Diogo Jota'nın da katılmasıyla Liverpool'un ileri üçlüsü ligi ve Avrupa'yı daha uzun sürece domine edecek gibi gözüküyor.

Liverpool'un Ölümcül İleri Üçlüsü

Kaynak: Dugout

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