Liverpool'un Leicester Zaferinin Perde Arkası

23.10.2019 15:39

Premier Lig 8. hafta mücadelesinde Liverpool'un Leicester City'i Anfield'da ağırladığı maç büyük heyecana sahne oldu. Sadio Mane'nin ilk yarıdaki golüne Leicester City 80. dakikada James Maddison ile cevap verirken, Liverpool 92. dakikada Mane'nin ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı kazandı. Penaltıyı ağlarla buluşturan James Milner, Liverpool'a üç puana getirdi. Maçın perde arkası görüntülerini izliyoruz.