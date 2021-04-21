Avrupa Süper Ligi'nin kurucularından olan Liverpool'un en büyük hissedarı, yalvar yakar özür diledi

Birkaç gündür spor gündemini meşgul eden Avrupa Süper Ligi macerası konusunda bir geri adım da İngiliz kulübü Liverpoool'dan geldi. Konuyla ilgili bir özür mesajı yayınlayan Liverpool'un en büyük hissedarı olan John W. Henry "Jürgen'den, Billy'den, oyunculardan ve Liverpool FC'de taraftarlarımızı gururlandırmak için çok çalışan herkesten özür dilemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün kurucu üyeliğinde başlatılan ve futbol dünyasında büyük bir krize neden olan Avrupa Süper Ligi'nde art arda ayrılıklar yaşandı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Tottenham'ın Avrupa Süper Ligi'ne katılmayacakları açıklandı.

KULÜBÜN EN BÜYÜK HİSSEDARI ÖZÜR DİLEDİ

Konuyla ilgili en dikkat çeken mesaj Liverpool'dan geldi. Konuyla ilgili bir özür videosu çeken ve sosyal medyadan paylaşan kulübün en büyük hissedarı olan John W. Henry "Taraftar desteği olmadan bu projenin ayakta kalmasının imkanı yoktur. Sizler 48 saat boyunca bunun ayakta kalmasının imkanı olmayacağı konusunda sizler 48 saat boyunca çok nettiniz.Sizi duyduk, sizi duydum. Jürgen'den, Billy'den, oyunculardan ve Liverpool FC'de taraftarlarımızı gururlandırmak için çok çalışan herkesten özür dilemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

KULÜPTEN DE RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

İngiliz kulübünün resmi hesabından yapılan açıklamada ise "Avrupa Süper Ligi'ne katılımımızın sona erdiğini teyit ediyoruz" ifadelerine yer veriyoruz.