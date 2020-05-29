Liverpool'un Altı Avrupa Kupasının Hikayesi
Liverpool farklı sezonlarda tam 6 kez Avrupa'nın en büyüğü olarak bu başarıya en fazla ulaşan İngiliz takımı oldu. Kımızılar'ın Avrupa'yı domine ettiği yıllara Dugout farkıyla birlikte göz atalım.
29.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 29.05.2020 13:11
Liverpool farklı sezonlarda tam 6 kez Avrupa'nın en büyüğü olarak bu başarıya en fazla ulaşan İngiliz takımı oldu. Kımızılar'ın Avrupa'yı domine ettiği yıllara Dugout farkıyla birlikte göz atalım.
Kaynak: Dugout