Liverpool - RB Leipzig UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmalarının rövanş maçları oynanacak. Peki Liverpool - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün 2. tur 2. mücadeleleri oynanacak. Peki Liverpool - RB Leipzig maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

LİVERPOOL - RB LEİPZİG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Liverpool - RB Leipzig maçı 10 Mart Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

LİVERPOOL - RB LEİPZİG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Liverpool - RB Leipzig maçını Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.

LİVERPOOL - RB LEİPZİG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Anfield Stadyumu, Liverpool'da oynanacak.