Liverpool Ozan Kabak için 20 milyon sterlini gözden çıkardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Liverpool Ozan Kabak için 20 milyon sterlini gözden çıkardı

25.10.2020 14:11 | Son Güncelleme: 25.10.2020 14:27

Liverpool, Virgil Van Dijk'ın uzun süreli sakatlığının ardından Schalke 04 formasını giyen milli futbolcu Ozan Kabak için 20 milyon sterlin ve bonusları gözden çıkardı.

Virgil van Dijk'i sakatlığa kurban veren Liverpool, Hollandalı yıldızın alternatifini buldu. Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor.

Mirror'da yer alan habere göre Liverpool, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Virgil van Dijk'ın yerine stoper arayışlarına başlarken listenin ilk sırasında Ozan Kabak bulunuyor.

SCHALKE EKONOMİK NEDENLERLE SATIŞA SICAK BAKIYOR

Schalke, pandemi öncesinde 40 milyon sterlin değer biçtiği milli futbolcudan 30 milyon sterlin kazanmayı umuyor. Liverpool ise Jürgen Klopp'un ısrarla kadrosuna katmak istediği Ozan Kabak için 20 milyon sterlin ve bonuslarla Alman ekibinin kapısını çalmayı planlıyor.

Schalke'nin ekonomik çıkarlar nedeniyle Ozan Kabak'ın satışına sıcak baktığı konuşuluyor.

Avrupa'nın birçok dev kulübünü peşine takan Ozan Kabak, 2019'un Ocak ayında Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer olmuş, aynı sezonun sonunda ise 15 milyon euroluk bedelle Schalke'nin yolunu tutmuştu.

Liverpool Ozan Kabak için 20 milyon sterlini gözden çıkardı

İlgili Haberler

Van Dijk'ın sakatlığı sonrası Liverpool'un stoper transferi için ilk adayı Ozan Kabak
Van Dijk'ın sakatlığı sonrası Liverpool'un stoper transferi için ilk adayı Ozan Kabak
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı
Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini 20 milyon euroya çıkardı
Ozan Kabak için İtalyan devi Juventus devrede
Ozan Kabak için İtalyan devi Juventus devrede
Haber Yorumları (1)
ANKARA: Bu mantarın teki ne 20 si
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar İlham Aliyev Muharrem İnce Vladimir Putin Enis Berberoğlu
Magazin Halil Sezai Aleyna Tilki Didem Soydan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Babel Can Bartu Tamer Tuna Eddie Newton Sergen Yalçın
Daha Fazla Aydın Esenyurt Galatasaray Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Liverpool Ozan Kabak için 20 milyon sterlini gözden çıkardı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.10.2020 14:26:59. #1.14#
title