Liverpool Ozan Kabak için 20 milyon sterlini gözden çıkardı

Liverpool, Virgil Van Dijk'ın uzun süreli sakatlığının ardından Schalke 04 formasını giyen milli futbolcu Ozan Kabak için 20 milyon sterlin ve bonusları gözden çıkardı.

Virgil van Dijk'i sakatlığa kurban veren Liverpool, Hollandalı yıldızın alternatifini buldu. Jürgen Klopp, Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak istiyor.

Mirror'da yer alan habere göre Liverpool, yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen Virgil van Dijk'ın yerine stoper arayışlarına başlarken listenin ilk sırasında Ozan Kabak bulunuyor.

SCHALKE EKONOMİK NEDENLERLE SATIŞA SICAK BAKIYOR

Schalke, pandemi öncesinde 40 milyon sterlin değer biçtiği milli futbolcudan 30 milyon sterlin kazanmayı umuyor. Liverpool ise Jürgen Klopp'un ısrarla kadrosuna katmak istediği Ozan Kabak için 20 milyon sterlin ve bonuslarla Alman ekibinin kapısını çalmayı planlıyor.

Schalke'nin ekonomik çıkarlar nedeniyle Ozan Kabak'ın satışına sıcak baktığı konuşuluyor.

Avrupa'nın birçok dev kulübünü peşine takan Ozan Kabak, 2019'un Ocak ayında Galatasaray'dan 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a transfer olmuş, aynı sezonun sonunda ise 15 milyon euroluk bedelle Schalke'nin yolunu tutmuştu.