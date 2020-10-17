Liverpool'lu Virgil van Dijk, Everton maçında sakatlandı! Akıllara Muslera geldi
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Liverpool'lu Virgil van Dijk, Everton maçında sakatlandı! Akıllara Muslera geldi

17.10.2020 16:06 | Son Güncelleme: 17.10.2020 16:48

Liverpool'un Everton ile karşılaştığı maçın 10. dakikasında Virgil van Dijk, hakemin ofsayt bayrağı kaldırmadığı pozisyon sonrası sakatlanarak oyundan çıktı. Bu pozisyon akıllara Fernando Muslera'nın sakatlık yaşadığı anı getirdi.

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool'u karşıya karşıya getiren Merseyside derbisinde talihsiz bir sakatlık yaşandı.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Everton kalecisi Jordan Pickford'un müdahalesi sonrası Virgil van Dijk penaltı bekledi. Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı kaldırmadığı pozisyon için VAR'dan ofsayt uyarısı geldi.

Orta hakem pozisyonun başlangıcında Virgil van Dijk'ın ofsaytta olduğunu Liverpool'lu futbolculara anlatırken, Hollandalı savunmacı, ayağına aldığı sert darbe sonrası oyuna devam edemedi ve yerini 11. dakikada Joe Gomez'e bıraktı.

Liverpool'lu Virgil van Dijk, Everton maçında sakatlandı! Akıllara Muslera geldi

AKILLARA FERNANDO MUSLERA GELDİ

Virgil van Dijk'ın Everton derbisinde sakatlandığı bu pozisyonun ardından akıllara Fernando Muslera'nın Çaykur Rizespor maçındaki pozisyonu geldi. Yine bir ofsayt pozisyonunda yardımcı hakem bayrak kaldırmamış ve devam eden oyunda, Milan Skoda ile çarpışan Muslera talihsiz bir sakatlık yaşamıştı.

Liverpool'lu Virgil van Dijk, Everton maçında sakatlandı! Akıllara Muslera geldi

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