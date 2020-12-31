Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı
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Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı

31.12.2020 00:53 | Son Güncelleme: 31.12.2020 01:03
Liverpool, deplasmanda Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında lider Liverpool, konuk olduğu Newcastle United ile 0-0 berabere kaldı. Son 2 maçta 4 puan kaybeden Kırmızılar'ın en yakın rakibiyle arasındaki puan farkı 3'e indi.

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında son şampiyon Liverpool, Newcastle United'ı konuk oldu. Sports Direct Arena'da oynanan mücadele başladığı gibi sona erdi.

Bu sonuçla puanını 33 yapan Kırmızılar, ligde son 2 maçta 4 puan kaybetti. Liverpool, haftayı lider kapatsa da en yakın rakibi Manchester United ile arasındaki fark 3'e indi. Newcastle ile haftayı 19 puanla kapattı.

Liverpool, gelecek maç 3 puan hasretine son vermek için Southampton deplasmanına çıkacak. Siyah beyazlılar ise Leicester City'yi konuk edecek.

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