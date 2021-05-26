Liverpool'dan ayrılmak isteyen star futbolcu Shaqiri, Fenerbahçe'ye haber yolladı
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Liverpool'dan ayrılmak isteyen star futbolcu Shaqiri, Fenerbahçe'ye haber yolladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Liverpool'da şans bulamayan Xherdan Shaqiri, önceki dönemlerde de listesinde olduğu Fenerbahçe'ye haber yolladı. İngiliz ekibinin de bu transfere kolaylık sağlayacağı öne sürüldü. 29 yaşındaki futbolcunun menajeri olan ağabeyi Erdin Shaqiri ile Fenerbahçe'yle temasa geçtiği ve Sarı-Lacivertliler'de oynamak için istekli olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de Fenerbahçe'nin gündeminde olan Xherdan Shaqiri, bu kez çok yakın. 2023'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Liverpool'da forma şansı bulamayan ve İngiltere'den ayrılmak isteyen 29 yaşındaki futbolcu, menajeri olan ağabeyi Erdin Shaqiri aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

İMZA ATMAYA HAZIR

Bu sezon Premier Lig'de 14 maçta yalnızca 561 dakika sahada kalan yıldız oyuncunun Fenerbahçe'ye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun menajerinin görüşmelerde yıllık 3 milyon euro istediği de kaydedildi.

PAZARLIKLAR BAŞLADI

Transferde nokta atışı yapmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi ise belirlenen tavan maaş olan 2.5 milyon euronun üstüne çıkmak istemiyor. Şampiyonluk ve futbolcunun performansına (gol, asist ve vb.) yönelik bonusları Erdin Shaqiri'ye önermeyi planlayan yönetim; uzlaşma sağlanması halinde Avrupa Şampiyonası öncesi işi bitirmeyi hedefliyor.

İNGİLTERE'DE GELECEĞİ YOK

Liverpool'un 2018-19 sezonu öncesi 14.5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Shaqiri'yi düşük bir bedelle satmaya hazır olduğu, kadrosunda düşünmediği futbolcuyu kiralamaya da sıcak baktığı belirtildi.

KARİYERİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Profesyonel kariyerine İsviçre'nin Basel takımında başlayan Shaqiri, daha sonra sırasıyla Bayren Münih, İnter, Stoke City ve Liverpool formaları giydi. Basel'den Münih'i 12 milyon euro bonservisle transfer olan yıldız futbolcu, Alman ekibinden Inter'e 15 milyon euro, Stoke Ctiy'ye 17 milyon euro, Liverpool'a da 14.5 milyon euro bedelle imza attı.

İSVİÇRE MİLLİ TAKIMI'NIN YILDIZI

Kosova asıllı olan İsviçreli futbolcu, milli takımının da en iyileri arasında yer alıyor. İsviçre ile Avrupa Şampiyonası'nda A Milli Takım'a rakip olacak Shaqiri, ülkesinin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. 89 kez İsviçre forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 23 gol, 24 asistlik performans sergiledi.

Liverpool'dan ayrılmak isteyen star futbolcu Shaqiri, Fenerbahçe'ye haber yolladı
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Haber Yorumları (1)
DİNDAR KOMÜNİST: ya bu takım ne zaman vizyon sahibi oalcak acaba ? kendi takımında top oynamayan adamı ne diye almak gibi düşünceniz olur ? adam iyi olsa Liverpool'da kendini gösterir zaten... gidin de genç çocuklar alın , at gibi oynayan ama yatmayan oynayan adam alın. Osayi samuel gibi , szalai gibi...
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