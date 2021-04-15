Liverpool'daki milli futbolcumuz Ozan Kabak, oyundan alınması ve turun kaçmasıyla yıkıldı
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Liverpool'daki milli futbolcumuz Ozan Kabak, oyundan alınması ve turun kaçmasıyla yıkıldı

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Liverpool forması giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile 0-0 berabere kalarak yarı final şansını kaçırmalarının ardından yıkıldı. Geceye Jurgen Klopp'un da verdiği karar damga vurdu. Klopp, maçın 60'ıncı dakikasında Ozan'ı alıp yerine Jota'yı sahaya sürdü. Stoperde ilk önce Ozan'dan vazgeçen Alman hoca, Türk yıldızın suratının düşmesine sebep oldu, turun gelmemesi de üzüntüyü katladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid ile golsüz berabere kalan Liverpool, ilk müsabakayı 3-1 kaybetmesi sebebiyle turnuvaya veda eden taraf oldu. Real Madrid maçına ilk 11'de başlayan milli oyuncumuz Ozan Kabak, 60 dakika sahada kaldı. Liverpool'un mutlak gol bulması gerektiği için son yarım saat kala Diogo Jota'yı sahaya süren Jurgen Klopp, Ozan Kabak'ı kenara aldı.

PAS İSABETLERİ YÜKSEKTE

Oyunda kaldığı süre boyunca 50 kez pas yapan milli savunmacı, %84'lük isabet yüzdesi yakaladı. Ozan Kabak ayrıca Real Madrid yarı sahasında ise %76.5 gibi yüksek bir isabet yüzdesiyle oyun kurdu. Anfield Road'da girdiği 3 hava topundan 2'sini kazanan genç savunmacı, 5 ikili mücadelen de 3'ünü kazanmayı bildi. Ozan Kabak ayrıca 1 kez tehlikeli Real Madrid atağı uzaklaştırdı. 21 yaşındaki stoperin tek şut denemesi ise kaleyi bulmadı.

MANE'Yİ GERİDE BIRAKTI

James Milner'la birlikte aynı anda oyundan alınan Ozan Kabak, mücadeleyi 6.7 verimlilik puanıyla tamamladı. James Milner ise 6.6 verimlilik puanında kaldı. Liverpool'da verimlik puanı bazında Ozan Kabak'ın gerisinde kalan bir diğer isim ise 82 dakika sahada kalan Sadio Mane (6.3) oldu.

OYUNDAN ALININCA MORALİ BOZULDU

Maçın 60'ıncı dakikasında oyundan alınan Ozan, bu kararın ardından mutsuzluğunu gizleyemedi. Maçta Liverpool, gerekli skoru alamayınca Ozan'ın üzüntüsü daha da katlandı. Genç stoper, kariyerinde Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı final oynama fırsatını kaçırdı.

Liverpool'daki milli futbolcumuz Ozan Kabak, oyundan alınması ve turun kaçmasıyla yıkıldı
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