Liverpool-Atletico Madrid Maçı Öncesi Bilmeniz Gerekenler 2019-20 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Anfield Road'da Atletico Madrid'i konuk edecek olan Liverpool, ilk maçta aldığı 1-0’lik mağlubiyeti taraftarinin önünde lehine çevirmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi’nde son iki senedir finale yükselen Liverpool’da çeyrek finale çıkma mücadelesi öncesi dikkat çeken istatistik ve bilgiler karşınızda..

2019-20 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Anfield Road'da Atletico Madrid'i konuk edecek olan Liverpool, ilk maçta aldığı 1-0'lik mağlubiyeti taraftarinin önünde lehine çevirmeye çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde son iki senedir finale yükselen Liverpool'da çeyrek finale çıkma mücadelesi öncesi dikkat çeken istatistik ve bilgiler karşınızda.. Kaynak: Dugout