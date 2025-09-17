Liverpool Atletico Madrid maç özeti ve golleri! (VİDEO) Liverpool Atletico Madrid geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Liverpool Atletico Madrid maç özeti! Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid Marsilya maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Real Madrid Marsilya maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇ ÖZETİ

Liverpool Atletico Madrid maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Liverpool Atletico Madrid özet bölümünde yer alan bilgilerden Liverpool Atletico Madrid geniş özet ve önemli anlara ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD ÖZET

Liverpool Atletico Madrid maç özetini maçın ardından Tabii Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Liverpool Atletico Madrid maçı 3-2'lik Liverpool üstünlüğüyle sona erdi.

LİVERPOOL ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Liverpool Atletico Madrid maçı canlı olarak Tabii Spor'da yayınlandı.