Liverpool, Aston Villa'ya karşı 7-2'lik tarihi bir yenilgi aldı
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Liverpool, Aston Villa'ya karşı 7-2'lik tarihi bir yenilgi aldı

04.10.2020 23:21 | Son Güncelleme: 04.10.2020 23:30

İngiltere Premier Lig'de tarihe geçecek bir maç oynandı. Aston Villa, Villa Park'ta ağırladığı son şampiyon Liverpool'u tam 7 gol atarak mağlup etmeyi başardı. Jack Grealish ve Watkins'in yıldızlaştığı müsabaka 7-2 sonuçlandı. Liverpool, 57 sene sonra ilk kez bir lig maçında kalesinde 7 gol birden gördü.

İngiltere Premier Lig'de 4. hafta karşılaşmasında Aston Villa, son şampiyon Liverpool'u ağırladı.

Villa Park'ta oynanan mücadele ev sahibi ekibin 7-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 4, 22 ve 39. dakikalarda Watkins, 35. dakikada McGinn, 55. dakikada Ross Barkley ve 66 ile 75. dakikalarda Jack Grealish kaydetti. Liverpool'un 2 golünü ise 33 ve 60. dakikalarda Mohammed Salah attı.

Liverpool, Aston Villa'ya karşı 7-2'lik tarihi bir yenilgi aldı

LIVERPOOL'UN İLK YENİLGİSİ

Bu sezon oynadığı 3 maçı da kazanan Aston Villa, 9 puanla 2. sırada yer aldı ve 1 maç eksiği bulunuyor. Bu sene ilk yenilgisini alan Liverpool ise 9 puanla 5. sırada yer buldu.

Aston Villa, gelecek hafta Leicester deplasmanına gidecek. Liverpool ise Everton deplasmanında 3 puan arayacak.

Liverpool, Aston Villa'ya karşı 7-2'lik tarihi bir yenilgi aldı

1963'TEN BERİ İLK KEZ

Liverpool, 57 yıl sonra (1963 yılından beri) ilk kez bir lig maçında kalesinde 7 gol birden gördü ve ağır bir mağlubiyetle karşılaştı.

Liverpool, Aston Villa'ya karşı 7-2'lik tarihi bir yenilgi aldı
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