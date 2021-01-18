Livaja için Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş devrede
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Livaja için Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş devrede

18.01.2021 16:02 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:05
Livaja için Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş devrede

YUNANİSTAN ekibi AEK Atina'nın Hırvat santrforu Marko Livaja'ya Süper Lig'den Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş talip oldu.

YUNANİSTAN ekibi AEK Atina'nın Hırvat santrforu Marko Livaja'ya Süper Lig'den Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş talip oldu.

Yunanistan 1'inci Lig ekiplerinden AEK Atina forması giyen 27 yaşındaki santrfor Marko Livaja'ya Süper Lig'de 3 takım birden talip oldu. Trabzonspor'un bir süredir takip ettiği ve kadrosuna katmak istediği Marko Livaja'yı Beşiktaş ve Galatasaray da istedi. Hırvat forvetin Türkiye temsilcisi Starboys Footballer Representative menajerlik şirketinden alınan bilgiye göre, Livaja için Trabzonspor'un ardından Galatasaray ve Beşiktaş da devreye girdi. 

Livaja bu sezon çıktığı 15 lig maçında 2 gol kaydederken, takımın önemli isimlerinden biri oldu.


- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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