Lionel Messi'nin Kariyerindeki İlk Golü FC Barcelona'nın 2004-05 sezonunda sahasında Albacete'yi ağırladığı karşılaşmada La Masia altyapısında yetişen 17 yaşındaki Lionel Messi, 87. dakikada Samuel Eto'onun yerine oyuna dahil oldu ve sadece iki dakika sonra ağları havalandırarak kariyenin ilk profesyonel golünü kaydetti. Messi, 16 seneyi aşkın kariyerinde Barcelona formasıyla 600'den fazla gol attı.

FC Barcelona'nın 2004-05 sezonunda sahasında Albacete'yi ağırladığı karşılaşmada La Masia altyapısında yetişen 17 yaşındaki Lionel Messi, 87. dakikada Samuel Eto'onun yerine oyuna dahil oldu ve sadece iki dakika sonra ağları havalandırarak kariyenin ilk profesyonel golünü kaydetti. Messi, 16 seneyi aşkın kariyerinde Barcelona formasıyla 600'den fazla gol attı. Kaynak: Dugout