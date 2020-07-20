Lionel Messi'nin Altıncı Altın Top Ödülü Nou Camp'ta Kariyerinin altıncı Altın Top ödülünü kazanan Lionel Messi, ödülünü Real Mallorca ile oynayacakları maç öncesi Nou Camp'ta taraftarlarının önünde kaldırdı. Messi'ye çocukları Thiago ve Mateo eşlik etti.

Kariyerinin altıncı Altın Top ödülünü kazanan Lionel Messi, ödülünü Real Mallorca ile oynayacakları maç öncesi Nou Camp'ta taraftarlarının önünde kaldırdı. Messi'ye çocukları Thiago ve Mateo eşlik etti. Kaynak: Dugout