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Lionel Messi'nin Altın Top'u Aldıktan Sonra İlk Sözleri

France Football'un 1956'dan beri verdiği Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün bu yıl kazananı belli oldu. Son dörde Sadio Mane, Van Dijk, ve Cristiano Ronaldo ile kalan Arjantinli süperstar Lionel Messi ödülün sahibi oldu. Böylelikle Messi, 5 ödüllü Ronaldo'yu geride bırakarak 6 ödülle zirveye yerleşti..

03.12.2019 12:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 12:13

France Football'un 1956'dan beri verdiği Ballon d'Or (Altın Top) ödülünün bu yıl kazananı belli oldu. Son dörde , Dijk, ve ile kalan Arjantinli süperstar Lionel Messi ödülün sahibi oldu. Böylelikle Messi, 5 ödüllü Ronaldo'yu geride bırakarak 6 ödülle zirveye yerleşti..

Kaynak: Dugout

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