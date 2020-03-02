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Lionel Messi, El Clasico Tarihinde En Çok Forma Giyen Barcelona Oyuncusu Oldu

Yıldız oyuncu Lionel Messi, 2019-20 sezonunda Santiago Bernabeu'da çıktığı El Clasico maçıyla, derbi tarihinde en çok forma giyen FC Barcelona oyuncusu oldu. 43. El Clasico'suna çıkarak eski takım arkadaşı Xavi'yi geçen Messi, attığı 26 golle de derbi tarihinin en çok gol atan oyuncusu konumunda.

02.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:21

Yıldız oyuncu , 2019-20 sezonunda 'da çıktığı maçıyla, derbi tarihinde en çok forma giyen FC oyuncusu oldu. 43. El Clasico'suna çıkarak eski takım arkadaşı Xavi'yi geçen Messi, attığı 26 golle de derbi tarihinin en çok gol atan oyuncusu konumunda.

Kaynak: Dugout

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