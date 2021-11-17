Lionel Messi, Barcelona'ya geri mi dönüyor? Başkan Laporta'nın sözleri kafa karıştırdı

Barcelona'da öze dönüş operasyonu tüm hızıyla sürüyor. Katalan devinde teknik direktörlüğe Xavi'nin getirilmesinin ardından 38 yaşındaki Dani Alves'le de 1 yıllık sözleşme imzalandı. Barça'nın başkanı Laporta'nın imza törenindeki açıklamaları ise kafa karıştırdı.

"GELECEĞİ TAHMİN EDEMİYORUM"

Laporta, Messi ve Iniesta'nın kulüp tarihi için önemli futbolcular olduğunu belirtirken, "Bunu reddetmiyorum. Dani ile bu oldu. Ve ona teşekkür etmek istiyorum çünkü kulübün durumunu gördü ve yardıma gelmek istedi. Onlar bu kulübü büyük yapan insanlar. Messi ve Iniesta muhteşem futbolcular, geleceği tahmin edemiyorum, onlar her zaman aklımızdalar. Şu anda başka kulüplerle sözleşmeleri var ve buna saygı duymak zorundayız ancak hayat ne getirir bilemeyiz" ifadelerinde bulundu.

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