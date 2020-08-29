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Lionel Messi, Barcelona'nın koronavirüs testlerine girmeyecek

Barcelona'da ayrılık talebini yönetime sunan Lionel Messi'nin takımla birlikte çalışmalara başlamayacağı öğrenildi. Arjantinli yıldızın yeni sezon öncesindeki koronavirüs testlerine girmeyeceği aktarıldı.

29.08.2020 20:39 | Son Güncelleme: 29.08.2020 20:55

Barcelona'da Lionel Messi çerçevesinde hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Yıldız oyuncu, Katalan ekibine yeni sezon hazırlıkları öncesinde yapılacak koronavirüs testlerine girmeyeceğini bildirdi. Radyo Catalunya'nın haberine göre, yeni sezon için çalışmalara yarın başlayacak Barcelona'da Lionel Messi takıma katılmayacak.

AYRILIK TALEBİ VERMİŞTİ

33 yaşındaki futbolcu salı günü kulüpten ayrılmak istediğini kulübe gönderdiği mesajla açıklamıştı.

DÜNYA DEVLERİ İLGİLENİYOR

Messi ile dünya devleri Paris Saint-Germain, Manchester City ve Inter'in ilgilendiği biliniyor.

PSG İLE GÖRÜŞTÜ

Deneyimli ismin babası son olarak PSG'nin sportif direktörü Leonardo'dan gelen görüşme talebine de kibarca 'evet' dedi ve Brezilyalı futbol adamıyla kısa süre de olsa görüşme gerçekleştirdi.

Lionel Messi, Barcelona'nın koronavirüs testlerine girmeyecek
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