Lionel Carole Piyangosu

Transferde kaynak arayışında olan Galatasaray, Luis Cavanda'dan sonra Lionel Carole'ü de iyi bir bonservis karşılığında satacak. Teknik Direktör Fatih Terim tarafından Nagatomo'nun yokluğunda kamp süresince sürekli olarak şans verilen Fransız futbolcuya Türkiye, Fransa ve İtalya'dan teklifler olduğu belirtildi. Sarı-kırmızı yetkililer, deneyimli futbolcunun satışından 1.5-2 milyon euro gelir beklediklerini ifade etti.

Alex Telles'i Juve istiyor

Porto forması giyen Alex Telles'in, yoluna İtalya'da devam etmeye hazırlandığı belirtiliyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Alex Telles ile, bir süre önce Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Juventus ilgileniyor. Torino ekibinin Brezilyalı sol bek için 30 milyon euro bonservisi gözden çıkardığı iddia edildi. Galatasaray'dan Porto'ya giden oyuncunun bir sonraki satışından sarı-kırmızılıların da yüzde 10 pay alma hakkı bulunuyor.

Stoper sorunu

Galatasaray'da yeni sezonun başlamasına kısa süre kala stoper sorununa çözüm aranıyor. Geçen sezonun son bölümünde başarılı maçlar çıkaran Jason Denayer, Manchester City ile kampta ve geleceği belirsiz.

Diğer taraftan Serdar Aziz de sakatlığı nedeniyle iyi bir kamp geçiremedi. Teknik Direktör Fatih Terim bu yüzden Maicon ve Ahmet Çalık ikilisine kampta bol bol şans verdi. Ancak bu ikilinin maçlardaki uyumsuzluğu, özelikle Ahmet'in düşük performansı ve sakatlanması teknik kadroyu çok zor durumda bıraktı. Sarı-kırmızılıların defanstaki alternatif azlığından bu bölgeye takviyeyi acil olarak gündemlerine aldığı aktarıldı.

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