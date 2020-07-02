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Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti

Fransa Lique 1 ekiplerinden Lille, sakatlık sonrası antrenmanlara başlayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın hazır olduğunu "kartal" benzetmesi yaparak takipçileriyle paylaştı.

Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti
02.07.2020 22:43 | Son Güncelleme: 02.07.2020 22:56

Fransız ekibi Lille'de sakatlık sonrası antrenmanlara başlayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "kartal" detayı dikkat çekti.

Fransa Lique 1 takımlarından Lille'in Twitter hesabından Yusuf Yazıcı'nın antrenmanda çekilmiş fotoğrafıyla yapılan paylaşımda, "Türk kartalımız yeniden uçmaya hazır, iyi görünüyor" ifadesi yer aldı.

Lille, yaptığı paylaşımda Yusuf Yazıcı'yı kartala benzetti

ÇAPRAZ BAĞLARI KOPMUŞTU

Takımının 21 Aralık 2019'da Monaco ile deplasmanda oynadığı maçta sağ diz ön çapraz bağları kopan 23 yaşındaki futbolcu, sezonu kapamıştı.

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