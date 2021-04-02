Zeki Çelik korona virüse yakalandı
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Zeki Çelik korona virüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Zeki Çelik korona virüse yakalandı

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, milli futbolcu Zeki Çelik'in korona virüse yakalandığını açıkladı.

Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, milli futbolcu Zeki Çelik'in korona virüse yakalandığını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nda korona virüse yakalanan futbolculara bir yenisi daha eklendi. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Mehmet Zeki Çelik'in korona virüs testinin pozitif çıktığı bildirildi. Fransız ekibinin Teknik Direktörü Galtier, Paris Saint-German'in maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında, "Zeki Çelik korona virüse yakalandığı için bu hafta forma giyemeyecek" ifadelerini kullandı.

Millilerde daha önce İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Merih Demiral, Zeki Çelik, Emre Kılınç, Cenk Tosun, Kaan Ayhan, Kenan Karaman ve Dorukhan Toköz kadrodan çıkarılmıştı. - İSTANBUL

Zeki Çelik korona virüse yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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