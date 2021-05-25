Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier: Buradaki süremi doldurdum

Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Lille'de teknik direktör Christophe Galtier, takımdan ayrılacağını resmen açıkladı. 54 yaşındaki hoca, "Lille'den ayrılma zamanı geldi, başkan ile görüştüm. Buradaki süremi doldurdum" ifadelerini kullandı.

Fransa Ligue 1'de Lille'e 10 yıl sonra şampiyonluğu getiren teknik direktör Christophe Galtier takımdan ayrılacağını duyurdu.

"AYRILMA ZAMANI GELDİ"

54 yaşındaki antrenör, "Lille'den ayrılma zamanı geldi, başkan ile görüştüm. Buradaki süremi doldurdum." dedi. 3 takımın da kendisini istediğini kaydeden Galtier, "Lyon, Nice ve Napoli'nin bir ilgisi var. Lyon değerli bir kulüp, Şampiyonlar Ligi'ne gidememiş olmaları da önemli değil." ifadelerini kullandı. 2017'de Lille'in başına geçen Fransız teknik adam, 152 maçta 1,74 puan ortalaması yakaladı.