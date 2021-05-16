Lille şampiyon olur mu? PSG mi Lille mi averajda üstün? İkili ve genel averajda kim daha iyi? Lille şampiyon olması için kaç puan gerekli?

Fransa Ligi'nde sona doğru yaklaşıyoruz. Bugün sezonun sondan 2. maçları oynanacak. Tüm maçlar saat 22:00 'da başlayacak. Şampiyonluk yarışında 4 takım bulunuyor fakat Lille ve PSG en avantajlıları. Peki, Lille bugün kazanırsa şampiyon olacak mı? Lille şampiyon mu? Averajda hangi takım daha iyi? İkili averajda Lille mi PSG mi önde?