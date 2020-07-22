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Lille'in istediği Burak Yılmaz'a Fiorentina ve Lecce de talip oldu

Beşiktaş'ın 35 yaşındaki kaptanı Burak Yılmaz'a 3 kulüpten teklif var. Fiorentina, Lecce ve Lille, golcü futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. Siyah-beyazlı yönetimin beklentisine en yakın öneriyi ise Fransız ekibi yaptı.

22.07.2020 10:41 | Son Güncelleme: 22.07.2020 11:06

Yeni sezon için genç ve tecrübeli isimlerin karmasından oluşan dinamik bir kadro oluşturmayı planlayan Beşiktaş, diğer yandan da oyuncularına gelen teklifleri masaya yatırmaya hazırlanıyor.

Avrupa kulüplerinin ciddi bir şekilde ilgilendiği isimlerin başında Burak Yılmaz geliyor. 35 yaşındaki golcüye İtalya'dan Fiorentina ve Lecce'nin yanı sıra Fransa'dan Lille kulüpleri talip oldu. Siyah-beyazlı yönetimin, maaş indirimi için görüşeceği Burak'a tatminkar bir teklif olması halinde değerlendireceği öğrenildi.

BURAK'IN MAAŞINA EN YAKIN ÖNERİ LILLE'DEN

Buna en yakın önerinin ise Lille kulübünden geldiği ifade edildi. Lecce ise geçen sezon Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmayı çok istemiş, İstanbul'da yapılan pazarlıklarda istediği sonucu elde edememişti. Burak ile eski yönetimin yaptığı anlaşmaya göre yeni sezonla birlikte sözleşmesi iki yıl daha uzayacak ve sezon başına 12 milyon 600 bin TL garanti ücret kazanacak.

LİLLE'DEN 2 YILLIK SÖZLEŞME

Burak Yılmaz'ı izlemek için İstanbul'a gelen Fransız ekibi Lille'in sportif direktörü Luis Campos, tecrübeli forvetle de görüştü. Campos'un Burak'a "Golcülüğünü beğeniyorum, seni Lille'de görmek istiyorum" dediği ve 2 yıllık sözleşme önerisinde bulunduğu öğrenildi.

BU SEZON BURAK YILMAZ

26 MAÇ

24 İLK 11

14 GOL

7 ASİST

(Sabah)

Lille'in istediği Burak Yılmaz'a Fiorentina ve Lecce de talip oldu
Haber Yorumları (3)
TS: 35 YAŞINDAKİ ADAMI NE YAPACAKSINIZ
Cevap Yaz Yayından Kaldır
8İ8İ: Kamera sakisimi bubunlari yazıyorsunuz sonra duyum aldik
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
TR: alan çoook pişman olur
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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