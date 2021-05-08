Lille'in efsane oyuncuları Burak Yılmaz'ın heykelinin dikilmesine dünden razı

Lille'in 2010-11 sezonundaki şampiyonluğunda takımın kaptanlarından olan efsane Ludovic Obraniak, Burak Yılmaz'ın attığı goller sonrasında Türk bayrağı ve 'Kral' emojisi paylaştı. O sezon Lille'deki golleriyle ligin kralı olan ve şampiyonlukta büyük sahibi olan eski Fenerbahçeli Moussa Sow da Burak'ı övdü. Lille Belediyesi'den, "Heykelini yaparız" açıklamasının geldiği sırada kulübün sembol isimlerinin bu paylaşımları yapması, heykelin yapılma olasılığını ciddiyete taşıdı.

Fransa'da fırtınalar estiren Burak Yılmaz, 35 yaşında herkesi kendine hayran bıraktı. Lens maçında 30 metreden sol ayağıyla nefis bir gol kaydeden Burak, penaltı atışında da topun başına geçti ve derslik bir şutla ağları sarstı. Sahadaki arkadaşları gibi Burak'ın yaptıklarına kulübün efsaneleri de hayrete düşürdü. Burak için övgü dolu sözler sarf edildi.

'KRAL' DİLLERİNE PELESENK OLDU

Burak için "Heykelini dikeriz" paylaşımı yapan Lille Belediyesi'nin destekçileri kulübün efsaneleri Obraniak ve Sow oldu. Obraniak peş peşe Burak için Tweet'ler attı. Bir paylaşımında sadece Türk bayrağı kullandı. Moussa Sow da Burak'a hayranlığını ifade eden bir mesaj paylaştı. Lille eğer bu sezonu şampiyon tamamlarsa Burak'ın heykelinin dikilmesi konusu ciddi şekilde ele alınacak.