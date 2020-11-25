Lille, Galatasaray'ın gündemindeki Bursasporlu Ali Akman'ı listesine ekledi
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Lille, Galatasaray'ın gündemindeki Bursasporlu Ali Akman'ı listesine ekledi

25.11.2020 19:16 | Son Güncelleme: 25.11.2020 19:46

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille takımı, Türkiye'den oyuncular izlemeye devam ediyor. Ülkemizden 5 futbolcuyu gündemine alan Fransız kulübünün listesinde Galatasaray ile adı anılan Bursasporlu Ali Akman da bulunuyor.

Fransız ekibi Lille, transferde yine rotasını Türkiye'ye çevirdi. Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği kulüp, ülkemizden 5 futbolcuyu gündemine aldı.

Lille kulübü yetkilileri Eskişehirspor'dan Buğra Çağlıyan, Bilal Ceylan ve Altınordu'dan Berke Kılıç'ı özel olarak takip ediyor.

Lille Sportif Direktörü Luis Campos, Şubat ayında Antalya'da düzenlenen UEFA U16 Gelişim Turnuvası'na özel olarak yetkililer gönderdi. Lille scoutları, Türkiye U16 Milli Takımı'nın kaptanı Buğra Çağlıyan için olumlu de rapor sundu.

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G.SARAY'IN GÜNDEMİNDEKİ ALİ AKMAN DA LİSTEDE

Lille'nin izlediği oyuncular listesinde Buğra Çağlıyan dışında Eskişehirspor'dan Bilal Ceylan, Altınordu'dan Berke Kılıç, Fenerbahçe'den Arda Okan Kurtulan ve adı Galatasaray'la da anılan Bursasporlu Ali Akman, da yer alıyor.

(Kaynak: Ajansspor)

Lille, Galatasaray'ın gündemindeki Bursasporlu Ali Akman'ı listesine ekledi
Haber Yorumları (1)
KOÇ: Ali Akman dan çok umutluyum böyle Nihat Kahveci kun agureio gibi forvet olcak çok değişik çılgın Bir topçu keşke fener alıp oynatsa
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