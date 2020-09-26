Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu
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Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu

26.09.2020 14:06 | Son Güncelleme: 26.09.2020 14:15

Lille'in evinde Nantes'ı 2-0 yandiği maçta Burak Yılmaz'a yapılan penaltıda golcü oyuncu topun başına geçti ve Lille kariyerindeki ilk golü attı. Karşılaşma sonrasında Fransız basını milli futbolcuyu manşetlere taşıdı.

Fransız basını, Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz'ın performansını konuşuyor.

Lille ile 5. maçına çıkan milli futbolcu Nantes karşısında 2-0 kazanılan maçın 87. dakikasında penaltıdan golünü attı. Burak böylece, Lille kariyerinde golle tanışmış oldu.

"TÜRK OYUNCU AFFETMEDİ"

Fransızlar, mücadelenin ardından Burak Yılmaz'ı manşetlere taşıdı. Lequipe maç haberinde, "Appiah, Yılmaz'ı ceza sahası içinde düşürünce Türk oyuncu bunu affetmedi" ifadesini kullanırken, Footmercato ise detaylı maç analiz haberinde, "Burak Yılmaz 87. dakikada atığı golle takımını rahatlattı" dedi.

Burak Yılmaz ile Jonathan David arasında yaşanan uyumsuzluğa dikkat çeken France Football da "Burak Yılmaz ve Jonathan David arasında yaşanan uyumsuzluğa rağmen Lille yoluna devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

"OFSAYT YILMAZ"

Fransız taraftarlar geçtiğimiz hafta Marsilya maçının ardından Burak Yılmaz'a "Ofsayt Yılmaz" lakabını takmıştı.

Bir taraftar, ilk 40 dakikada 5 kez ofsayta yakalanan ve takımda maç boyunca ofsayta düşen tek futbolcu olan Burak için, "Bence Burak Yılmaz, Türkçe'de ofsayt demek" yorumunda bulunmuştu.

Lille formasıyla ilk golünü atan Burak Yılmaz, Fransız basınında manşet oldu
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