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Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı

Beşiktaş'tan ayrılarak Fransız ekibi Lille'in yolunu tutan Burak Yılmaz, siyah-beyazlılar için veda mesajı paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Burak, formayı giymeden de aynı hisleri yaşayacağını söyledi.

24.07.2020 14:20 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:28

Burak Yılmaz ile ilgili geçtiğimiz günlerde Lille'den teklif aldığına dair haberler çıkmış ve golcü futbolcunun siyah-beyazlılardan ayrılma süreci bu haberler sonrasında başlamıştı. Burak, geçtiğimiz günlerde başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşerek bonservisini istemişti.

Bu gelişmelerin ardından siyah beyazlı yönetim alacaklarından vazgeçen Burak'a gitmesi için izin vermişti.

VEDA MESAJI YAYINLADI: HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Kartal'ın bugünkü antrenmanında takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaşarak Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılan milli yıldız, sosyal medyadan da ayrılığı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yıldız golcü, "Bu duyguyu hissetmek için Beşiktaş'ta oynamama gerek yok. Dışarıdan da, geçmişte olduğu gibi aynı hisleri yaşayacağım. Herkese teşekkür ederim" ifadeleriyle veda mesajı yayınladı.

Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı
Lille'e transfer olan Burak Yılmaz, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı
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