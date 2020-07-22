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Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in takip ettiği Burak Yılmaz, bu transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş'tan bonservisini talep etti. 12 milyon TL alacağı bulunan deneyimli golcü, teklifin kabul edilmesi durumunda 6 milyon TL'ye bonservisini eline alacak.

22.07.2020 16:41 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:47

Beşiktaş'ta takımdan ayrılması gündemde olan Burak Yılmaz konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Fransız ekibi Lille'in yaptığı teklifi değerlendirmek isteyen 35 yaşındaki oyuncu siyah beyazlı yönetimden bonservisini talep etti.

NTV'nin özel haberine göre; Burak Yılmaz'ın Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Milli futbolcu alacaklarının yarısı karşılığında bonservisini talep etti. Yıllık geliri 16 milyon TL olan milli futbolcunun, 12 milyon TL alacağı var. Beşiktaş yönetimi bu teklifi kabul ederse Burak 6 milyon TL karşılığında bonservisini alacak.

YETKİLİLER İSTANBUL'DA

Lille yetkilileri olası bir transfer görüşmesi için İstanbul'da bulunuyor. Sözleşmenin feshi halinde Fransız ekibinin sağlık heyeti de İstanbul'a gelecek ve transfer öncesi son kontrolleri yapacak. Bir sorun çıkmaması halinde tecrübeli oyuncu, Lille ile yapacağı 2 yıllık sözleşmenin imzasını İstanbul'da atacak.

"AVRUPA'DAN TEKLİF ALDI"

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Radyospor'a oğluna gelen transfer teklifleriyle ilgili açıklama yaptı.

Fikret Yılmaz, "Babası peşinden koşan çocuktan futbolcu olmaz. Oğlumla ilgili en iyi kararı menajeri, kulübü ve kendisi verecektir. Oğlum kendiyle ilgili kararı verecek olgunlukta. Oğlumun Avrupa'dan transfer teklifleri alması beni mutlu ediyor ve gururlandırıyor. Lille iddialarıyla ilgili şunu söyleyebilirim; ateş olmayan yerden duman çıkmaz" ifadelerini kullandı.

26 MAÇTA 14 GOL

Burak Yılmaz, bu sezon siyah beyazlı formayla çıktığı 26 maçta 14 gol ve 7 asist kaydetti.

Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti
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