Lille'deki performansıyla parmak ısırtan Yusuf Yazıcı Arsenal'in transfer listesinin ilk sırasında
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Lille'deki performansıyla parmak ısırtan Yusuf Yazıcı Arsenal'in transfer listesinin ilk sırasında

12.11.2020 14:10 | Son Güncelleme: 12.11.2020 14:16
Lille'deki performansıyla parmak ısırtan Yusuf Yazıcı Arsenal'in transfer listesinin ilk sırasında

Forma giydiği Fransız ekibi Lille'de muazzam bir performans ortaya koyan milli yıldız Yusuf Yazıcı için gündemi sarsacak bir gelişme yaşandı. Mesut Özil'i kadro dışı bırakan Arsenal, Yusuf Yazıcı'yı transfer listesinin ilk sırasına yazarken Liverpool ve Manchester United'ın da milli oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin gol krallığında zirvede yer alan ve bu sezon Lille'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Yazıcı için İngiltere'den çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Daily Mail'in haberine göre Hazard, Pepe, Gueye, Origi gibi yıldızları dünya futboluna kazandıran Lille şimdi de Yusuf Yazıcı'yı bir Avrupa devine göndermeye hazır. Gösterdiği müthiş performansla tüm dünyanın dikkatini çeken Yusuf, Premier Lig devi Arsenal'in listesinin başına oturdu.

WENGER DE İSTEMİŞTİ

İngilizlere göre "Yeni Mesut Özil" olan Yusuf için Arsenal harekete geçti. Haberde Yusuf'un hayranı olduğu belirtilen Arsene Wenger zamanında da Arsenal tarafından istendiği ifade edilen milli futbolcu için o dönem yapılan 14.5 milyon poundluk teklif Trabzonspor tarafından reddedilmişti.

LİVERPOOL VE MANCHERSTER UNITED DA SIRAYA GİRDİ

Lille'deki sözleşmesi 2024'de sona erecek olan Yusuf, dünya devlerinin iştahını kabartırken haberde Manchester United ve Liverpool'un da ilgisinin olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde İspanyol medyasında da İspanyolların ünlü yayın organı AS, Yusuf Yazıcı'nın daha önce de dile getirdiği üzere hayran olduğu Barcelona'ya performansını yükselterek adım adım yaklaştığı yazılmıştı. Özellikle renklerinden dolayı Barcelona'ya olan hayranlığını gizlemeyen Yusuf Yazıcı, İspanya'da oynamak istediğini dile getirmişti.

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