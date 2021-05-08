Lille, Burak Yılmaz'la şampiyonluğa koşuyor
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Lille, Burak Yılmaz'la şampiyonluğa koşuyor

Lille, Burak Yılmaz'la şampiyonluğa koşuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fransa Ligue 1'in 36. haftasında Lille, deplasmanda Lens'i 3-0 mağlup ederken Burak Yılmaz attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

Fransa Ligue 1'in 36. haftasında Lille, deplasmanda Lens'i 3-0 mağlup ederken Burak Yılmaz attığı iki golle galibiyetin mimarı oldu.

Fransa Ligue 1'in 36. haftasında lider Lille, deplasmanda Lens ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 4. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 35. dakikada ev sahibi ekip, Michelin'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu dakikadan sonra Lille baskısını daha artırdı. 40. dakikada milli oyuncu Burak Yılmaz bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, maçın skorunu 60. dakikada David belirledi ve Lille sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Lille puanını 79'a yükseltti ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Öte yandan Burak Yılmaz, Lille formasıyla çıktığı 26. maçında 15. golünü kaydederken, 5 asistle de dikkatleri üzerine çekti. Tecrübeli golcü 75. dakikada yerini Yusuf Yazıcı'ya bıraktı. - İSTANBUL

Lille, Burak Yılmaz'la şampiyonluğa koşuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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