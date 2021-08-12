Ligin en yüksek kapasiteli stadyumu Bursaspor'un

BURSASPOR, TFF 1. Lig'de en yüksek kapasiteli stadyuma sahip ekip olarak öne çıkıyor.

BURSASPOR, TFF 1. Lig'de en yüksek kapasiteli stadyuma sahip ekip olarak öne çıkıyor.

TFF 1. Lig'de 2021/22 sezonu 13 Ağustos Cuma günü oynanacak olan Gençlerbirliği - Eyüpspor mücadelesi ile birlikte başlayacak. 38 hafta sürecek ve 19 takımlı oynanacak olan ligde, her hafta bir takım 'bay' geçecek.

Türkiye Futbol Federasyonu 'nun açıkladığı önlemler gereğince; bu sezon seyirciler, tribünlerde stadyum kapasitesinin yüzde 50'sine kadarlık bir oranda yer alabilecek, localarda ise tam kapasite ile seyirci bulunabilecek. Ayrıca, Kovid-19 önlemleri kapsamında misafir takım seyircileri karşılaşmalara alınmayacak.Bu noktada stadyum kapasitelerinin de önemi artmış durumda. TFF 1. Lig'deki 19 takıma bakıldığında da en yüksek kapasiteye sahip ekip olarak Bursaspor öne çıkıyor. Yeşil beyazlıların maçlarını oynadığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, 43 bin 361 kişilik kapasiteye sahip. 30 bin kişi barajını aşan yalnızca 4 takımın bulunduğu ligde; Bursaspor, stadyum ve seyirci gücüyle dikkati üzerine çekiyor.Bursaspor'un ardından ligin en yüksek kapasiteli stadyumunda maçlarını oynayan kulüp ise Yılport Samsunspor. Samsun ekibinin maçlarını oynadığı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu, 33 bin 919 kişilik bir kapasite sahip. Ligin en düşük kapasiteli stadyumunda ise ligin yeni takımlarından Eyüpspor oynuyor. İstanbul ekibinin maçlarını oynadığı Eyüp Stadı'nın kapasitesi yalnızca 2 bin 500.İşte TFF 1. Lig'deki kulüpler ve stadyum kapasiteleri;Bursaspor (Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu): 43361Yılport Samsunspor (Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı): 33919Adanaspor (Yeni Adana Stadyumu): 33000Kocaelispor (Kocaeli Stadı): 33000MKE Ankaragücü (Eryaman Stadyumu): 20560Gençlerbirliği (Eryaman Stadyumu): 20560BB Erzurumspor (Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu): 21374Denizlispor (Denizli Atatürk Stadı): 18745Balıkesirspor (Balıkesir Atatürk): 13732RH Bandırmaspor (Bandırma 17 Eylül): 12725Manisa FK ( Spor Toto Akhisar Stadyumu): 12139Altınordu FK (Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu): 9138Beypiliç Boluspor (Bolu Atatürk): 8456Ankara Keçiörengücü (Aktepe Stadı): 4883İstanbulspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı): 4488Tuzlaspor (Vefa Stadı): 4444Menemenspor (Menemen İlçe Stadı): 4420Ümraniyespor (Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı): 3513

Eyüpspor (Eyüp Stadı): 2500

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan Dural