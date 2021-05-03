Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti

Süper Toto Süper Lig'in 39. haftasında Başakşehir, sahasında Ankaragücü ile karşılaştı. Kümede kalma yolunda oynanan kritik mücadelede turuncu-lacivertliler, 1-0 geriye düşmelerine rağmen 88. dakikada Junior Fernandes'in ayağından bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Alt sıraları yakından ilgilendiren Başakşehir-Ankaragücü maçında gülen taraf ev sahibi ekip oldu. Karşılaşmayı 2-1 kazanan turuncu-lacivertliler kümede kalma yolunda çok kritik bir galibiyet elde etti.

BAŞAKŞEHİR NEFES ALDI

Ankaragücü, 15. dakikada Paintsil'in attığı golle öne geçerken, Başakşehir'in galibiyet gollerini 63. dakikada Aleksic ile 88. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Ankaragücü'nde 79. dakikada sarı kart gören Kulusic, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Bu sonucun ardından yenilmediği son 4 haftada 10 puan toplayan Başakşehir, 43 puana yükselerek 14. sıraya yerleşti. 5 haftadır kazanamayan Ankaragücü ise 38 puanla küme düşme hattında kaldı. Süper Lig'de 40. haftada Sivasspor - Başakşehir ve Ankaragücü - Fenerbahçe maçları oynanacak.