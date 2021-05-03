Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Toto Süper Lig'in 39. haftasında Başakşehir, sahasında Ankaragücü ile karşılaştı. Kümede kalma yolunda oynanan kritik mücadelede turuncu-lacivertliler, 1-0 geriye düşmelerine rağmen 88. dakikada Junior Fernandes'in ayağından bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Alt sıraları yakından ilgilendiren Başakşehir-Ankaragücü maçında gülen taraf ev sahibi ekip oldu. Karşılaşmayı 2-1 kazanan turuncu-lacivertliler kümede kalma yolunda çok kritik bir galibiyet elde etti.

BAŞAKŞEHİR NEFES ALDI

Ankaragücü, 15. dakikada Paintsil'in attığı golle öne geçerken, Başakşehir'in galibiyet gollerini 63. dakikada Aleksic ile 88. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Ankaragücü'nde 79. dakikada sarı kart gören Kulusic, Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Bu sonucun ardından yenilmediği son 4 haftada 10 puan toplayan Başakşehir, 43 puana yükselerek 14. sıraya yerleşti. 5 haftadır kazanamayan Ankaragücü ise 38 puanla küme düşme hattında kaldı. Süper Lig'de 40. haftada Sivasspor - Başakşehir ve Ankaragücü - Fenerbahçe maçları oynanacak.

Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı
Kasımpaşa, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti ve düşme potasında derin bir nefes aldı
Liverpool, Uğurcan Çakır'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna katacak
Liverpool, Uğurcan Çakır'ı rekor bonservis bedeliyle kadrosuna katacak
Penaltının iptaline sinirlenen Ankaragücü'nden Paintsil, Başakşehir ağlarını delecek sertlikte bir şutla gol attı
Penaltının iptaline sinirlenen Ankaragücü'nden Paintsil, Başakşehir ağlarını delecek sertlikte bir şutla gol attı
Haber Yorumları (1)
ORHAN TUNA: düşürün basaksehırı sevılmeyen gıcık kulup fazlalık super lıgde baska taraftarı olan kulupler gelsın
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Eda Ece Hande Erçel Özcan Deniz Seren Serengil
Spor Diego Cyle Larin Gökhan Töre Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Mevla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Başakşehir, sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 19:10:20. #1.15#

title