LightWare'den yeni cihaz
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LightWare'den yeni cihaz

LightWare'den yeni cihaz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

LightWare Lidar, dünyanın en küçük ve en hafif lazer tarama cihazını piyasaya sürüyor.

LightWare Lidar, dünyanın en küçük ve en hafif lazer tarama cihazını piyasaya sürüyor.

ABD merkezli LightWare, otonom araç ve makineler için lidar sensörlerinin tasarım ve üretiminde uzmanlaştırdı. Şirketin CEO'su Philip Constantine."SF45, makine algısını demokratikleştiriyor, en küçük insansız sistemlere bile vizyon, güvenlik ve pratiklik getiriyor. Makinelerin 3D algısı yoktur, bu yüzden beklenmedik engelleri anlayamazlar. Misyonumuz, dünyanın makinelerini her seferinde bir microLiDAR ile kurtarmak" diye konuştu..

Constantine sözlerine şöyle devam etti: "Sadece 249 ABD dolarından başlayan uygun fiyatlı microLiDAR sensörlerimiz, müşterilerimizin işlerini güvenli ve güvenilir bir şekilde yapmaları için otonom makinelere algı kazandırmaktadır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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