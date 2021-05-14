Yeni Malatya, Adem Büyük'ü Milli Takım'a çağırmayan Şenol Güneş'i topa tuttu

Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük'ün kadroda yer almamasından sonra ise Süper Lig ekibinden bir paylaşım geldi. Yeni Malatyaspor, Adem Büyük fotoğrafı paylaşarak "Süper Lig'de en çok gol atan Türk oyuncu. 16 gol, 3 asist yorumsuz..." ifadelerini kullandı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ilk etap kamp kadrosunu açıkladı. Yeni Malatyaspor'dan ise Adem Büyük paylaşımı geldi. Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu ve Kerem Aktürkoğlu ilk kez kadroya çağrıldı. Güneş daha önce çağırdığı Nazım Sangare, Caner Erkin, Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Deniz Türüç'e kadroda yer vermedi.

Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük'ün kadroda yer almamasından sonra ise Süper Lig ekibinden bir paylaşım geldi. Yeni Malatyaspor, Adem Büyük fotoğrafı paylaşarak 'Süper Lig'de en çok gol atan Türk oyuncu. 16 gol, 3 asist yorumsuz...' ifadelerini kullandı.