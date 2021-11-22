Lider 45 dakikada fişi çekti! Namağlup Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla mağlup etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lider 45 dakikada fişi çekti! Namağlup Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla mağlup etti

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Lider 45 dakikada fişi çekti! Namağlup Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-0'lık skorla mağlup etti

Süper Lig'in lideri Trabzonspor, 13. haftayı da kayıpsız geçti. Namağlup lider, Gaziantep'i ilk yarıda bulduğu 3 golle mağlup edip 3 puana uzandı. Karşılaşmada iki takım da net pozisyonları kaçırdı. 3 topu direkten dönen Gaziantep, 2 pozisyonda da penaltı bekledi. Hakem Suat Arslanboğa'ya büyük tepki gösterildi.

Bordo-Mavililer önemli eksiklerine rağmen Gaziantep FK'yı mağlup etmeyi başardı. 3-0 kazanan lider Trabzonspor'un golleri ilk yarıda geldi. Abdülkadir Ömür, 19'da perdeyi açtı. 42'de Djaniny skoru 2-0'a getirdi. İlk yarı bitmeden Kuzey'in golcüsü Cornelius sahneye çıktı. Trabzonspor ilk yarıda bulduğu 3 golle maçı 3-0 kazandı.

Lidere 45 dakika yetti! Namağlup Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-0'la geçti

TEK YENİLGİSİZ TAKIM

Trabzonspor, Süper Lig ve beş büyük lig olmak üzere şu anda yenilgisiz tek takım. Bordo-Mavililer yoluna kayıpsız devam ediyor.

Lidere 45 dakika yetti! Namağlup Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-0'la geçti

PENALTI İSYANI

Gaziantep FK, maçın başında ve ilk yarının sonlarında verilmeyen penaltısı için isyan etti. İki pozisyonda da kahramanlar Dicko ve Vitor Hugo'ydu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
Maçın başında kıyamet koptu! Penaltısı verilmeyen Gaziantep FK, ortalığı ayağa kaldırdı

Maçın başında kıyamet koptu! Penaltısı verilmeyen Gaziantep FK, ortalığı ayağa kaldırdı

 Trabzonspor-Gaziantep gol sağanağı! İnanılmaz pozisyonlar kaçıyor

Trabzonspor-Gaziantep gol sağanağı! İnanılmaz pozisyonlar kaçıyor

Haberler.com - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title