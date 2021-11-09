Lider TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde SIG Strasbourg'u konuk edecek

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda lider durumda bulunan TOFAŞ, 4. hafta mücadelesinde yarın Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u ağırlayacak.

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve Tivibu Spor 2'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Bursa temsilcisi, liderlik için kozlarını paylaştığı SIG Strasbourg'u geçen hafta deplasmanda 74-72 mağlup ederek birincilik koltuğuna oturmuştu.

Eksiksiz kadroyla Fransız ekibini konuk edecek mavi-yeşilliler, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak liderliği korumak istiyor.

İlk sırada bitirenler direk son 16'ya kalacak

FIBA Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonunda yenilenen formatta dörderli 8 gruba dağıtılan kulüplerden normal sezonu ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek.

Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in elemesi oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, play-off'a kalacak. Dörderli 4 grupta oynanacak son 16 turunu ilk 2 sırada tamamlayan takımlar ise, isimlerini çeyrek finale yazdıracak.

Çeyrek final eşleşmelerinde 2 galibiyete ulaşan kulüpler, mayıs ayında yapılması planlanan dörtlü finale katılacak.

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