Lider Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu
Süper Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar maçı kazanması durumunda en yakın rakibi Fenerbahçe'yle olan puan farkını 7'ye çıkaracak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu.
Lider Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'u şampiyonluk yolunda büyük bir avantajı eline geçirmek istiyor. Kartal olası bir galibiyetinde ikinci Fenerbahçe'nin 7, üçüncü Galatasaray'ın ise 8 puan önüne geçecek.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Erzurumspor'da Murat, Oltan, Bergdich kart cezalısı, Novikovas ise kart cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Aboubakar ve Hasic'in yanı sıra kart cezalısı Josef de Souza maç kadrosunda yer almayacak.
BEŞİKTAŞ'TA 4 İSİM SINIRDA
Beşiktaş'ta 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Cyle Larin ve Atiba Hutchinson, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde 35. haftada oynanacak MKE Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.
İŞTE İLK 11'LER
BB Erzurumspor: Szumski, Butko, Da Costa, Hasan, Leo, Omolo, Boumal, Emrah, Aatif, Cenk Ahmet, El Kabir.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, NSakala, Dorukhan, Ghezzal, Atiba, Oğuzhan, Larin, Cenk Tosun