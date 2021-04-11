Lider Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor! Maçta ilk 11'ler belli oldu

Süper Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren lider Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'la karşılaşıyor. Siyah-beyazlılar maçı kazanması durumunda en yakın rakibi Fenerbahçe'yle olan puan farkını 7'ye çıkaracak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Maçta ilk 11'ler belli oldu.