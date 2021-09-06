Liberya - Orta Afrika Cumhuriyeti ne zaman, hangi kanalda? Liberya - Orta Afrika Cumhuriyeti maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Liberya - Orta Afrika Cumhuriyeti bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Liberya - Orta Afrika Cumhuriyeti maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.