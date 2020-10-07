Lezzetiyle ünlü Tufanbeyli fasulyesinde hasat başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lezzetiyle ünlü Tufanbeyli fasulyesinde hasat başladı

07.10.2020 09:33 | Son Güncelleme: 07.10.2020 09:44

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde coğrafi işaret başvurusu yapılan fasulyede hasat başladı.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde coğrafi işaret başvurusu yapılan fasulyede hasat başladı. Ata tohumlarından üretilen ve lezzetiyle bilinen fasulye verimiyle üreticisinin yüzünü güldürdü.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Tufanbeyli fasulyesi için coğrafi işaret başvurusunu yapan Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, AK Parti Tufanbeyli İlçe Başkanı Kenan Birgin çiftçilerle birlikte fasulye tarlasına girerek yılın ilk hasadını gerçekleştirdi.

150 dönüm araziye fasulye eken üretici Murat Ünsal, "Verim bu yıl iyi. Bizim fasulyemizin lezzeti başka. Bizimle birlikte bin dönüm arazide fasulye üretimi yapılıyor" dedi.

Tufanbeyli fasulyesinin her yerde ilgi gördüğünü aktaran Mithat Keçe, yıllarca çalıştığı kuruma 15 yıl boyunca fasulye taşıdığını aktardı.

AK Parti Tufanbeyli İlçe Başkanı Kenan Birgin ise fasulyedeki aromatik sebebin gece gündüz arasında tohumun kendini yenilediği için lezzeti ile başka olduğunu ifade etti.

Hasat için mesai yapan kadınlar Tufanbeyli bölgesinde yetişen fasulyenin lezzetinin tartışmasız olduğunu belirterek, 40 yıldır bu fasulyeyi ektiklerini söylediler.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, Tufanbeyli fasulyesine coğrafi işaret alacaklarını belirterek, "Kendimiz pazarlama zincirini kurarsak daha büyük ekonomiye katkı sunacağız. Cumhurbaşkanımız ekilmedik bir karış toprak kalmasın demişti ve Tufanbeyli'de ekilmeyen hiçbir alanımız kalmamış durumda" dedi.

Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir de Türkiye'nin her yerinde fasulye olduğunu ama bu bölgenin fasulyesinin lezzetinin farklı olduğunu ifade ederek, "Coğrafi işarete başvurduk. Fuarlarda yer aldık. Coğrafi işaret aldıktan sonra paketleme tesisi için çalışma yapacağız" diye konuştu. - ADANA

Lezzetiyle ünlü Tufanbeyli fasulyesinde hasat başladı
Lezzetiyle ünlü Tufanbeyli fasulyesinde hasat başladı
Lezzetiyle ünlü Tufanbeyli fasulyesinde hasat başladı
Lezzetiyle ünlü Tufanbeyli fasulyesinde hasat başladı
Lezzetiyle ünlü Tufanbeyli fasulyesinde hasat başladı
Lezzetiyle ünlü Tufanbeyli fasulyesinde hasat başladı
Lezzetiyle ünlü Tufanbeyli fasulyesinde hasat başladı
Lezzetiyle ünlü Tufanbeyli fasulyesinde hasat başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hazal Kaya Ajda Pekkan Kenan Doğulu Türkan Şoray
Spor Falcao Erol Bulut Mbaye Diagne Gökhan Gönül Josef De Souza
Daha Fazla Ekim Ateş Çocuk Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lezzetiyle ünlü Tufanbeyli fasulyesinde hasat başladı - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.10.2020 09:48:08. #1.14#
title