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Lewandowski'nin Paderborn'a Attığı Goller

Bundesliga'nın 23. hafta mücadelesinde Bayern Münih, Allianz Arena'da Paderborn'u ağırladı. Maça hızlı başlayan Bayern 25. dakikada Sergei Gnabry'nin attığı golle Paderborn karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı biterken 44'te Paderborn'un golü Dennis Srbeny'den geldi ve iki takım da soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. Dakika 70'te Bayern'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

02.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:21

Bundesliga'nın 23. hafta mücadelesinde , Allianz Arena'da Paderborn'u ağırladı. Maça hızlı başlayan Bayern 25. dakikada Sergei Gnabry'nin attığı golle Paderborn karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı biterken 44'te Paderborn'un golü Dennis Srbeny'den geldi ve iki takım da soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. Dakika 70'te Bayern'in yıldız golcüsü sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

Kaynak: Dugout

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