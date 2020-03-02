Lewandowski'nin Paderborn'a Attığı Goller

02.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:21

Bundesliga'nın 23. hafta mücadelesinde Bayern Münih, Allianz Arena'da Paderborn'u ağırladı. Maça hızlı başlayan Bayern 25. dakikada Sergei Gnabry'nin attığı golle Paderborn karşısında 1-0 öne geçti. İlk yarı biterken 44'te Paderborn'un golü Dennis Srbeny'den geldi ve iki takım da soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. Dakika 70'te Bayern'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski sahneye çıktı ve takımını 2-1 öne geçirdi.