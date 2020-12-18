Lewandowski en iyi seçildi, geceye Ronaldo'nun bakışları damga vurdu

2020 FIFA En İyiler Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın Futbolcusu Ödülü Lewandowski'ye gidince, bu durumdan memnun olmayan Cristiano Ronaldo'nun bakışları geceye damga vurdu.

İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen 2020 FIFA En İyiler Ödülleri'nin töreni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlendi. Tören, corona virüs tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlendi.

Erkeklerde yılın en iyi oyuncusu ödülüne, Bayern Münih'te forma giyen Lewandowski layık görüldü. Polonyalı santrfor, böylece bu sene UEFA'nın ardından FIFA'nın da en iyi oyuncu ödülünü kazandı.

RONALDO'NUN BAKIŞLARI GÜNDEM OLDU

Yılın Futbolcusu Ödülü Lewandowski'ye gidince Cristiano Ronaldo'nun bakışları geceye damga vurdu. Üzgün ve şaşkın bir hale bürünen Ronaldo'nun yüz ifadesi sosyal medyada da gündem oldu.

2016 ve 2017 yıllarında yılın oyuncusu seçilen ve bu ödülü üçüncü kez kazanmak isteyen Ronaldo bunu gerçekleştiremedi.