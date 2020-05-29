Leverkusen'e 3 puanı getiren Havertz, 21 yaşına basmadan ligde 35 gole ulaşan ilk futbolcu oldu
Freiburg'a attığı golle Bayer Leverkusen'in sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmasını sağlayan Kai Havertz, 21 yaşına basmadan Bundesliga'da 35 gole ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı.
29.05.2020 23:47 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:51
Almanya Bundesliga'da 29. haftanın açılış Freiburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.
Schwarzwald-Stadion'da oynanan karşılaşmayı konuk ekip Bayer Leverkusen 1-0 galip tamamladı. Leverkusen'e galibiyeti getiren gol, 24. dakikada genç futbolcu Kai Havertz'den geldi.
Bu sonuçla Leverkusen puanını 56'ya yükseltirken ev sahibi Freiburg 38 puanda kaldı.
KAI HAVERTZ TARİHE GEÇTİ
Adı sık sık Avrupa'nın dev takımlarıyla anılan Kai Havertz, Freiburg'a attığı golle lig tarihine geçti. Genç futbolcu, 21 yaşına basmadan Bundesliga'da 35 gole ulaşan ilk futbolcu olmayı başardı.